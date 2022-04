Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen deu a volta por cima após uma largada ruim em Ímola no sábado para vencer a primeira corrida sprint de 2022, com uma manobra em cima de Charles Leclerc na penúltima volta. Mas o resultado positivo não muda a opinião do holandês sobre o formato.

Mesmo com a emoção da manobra em cima do monegasco e os importantes pontos extras na luta pelo título, Verstappen disse que sua antipatia de longa data com os fins de semana de sprint não foi modificada.

Ele citou no passado que não gostava de apenas uma sessão de treinos livres antes da classificação, além das restrições de parque fechado em cima dos carros a partir da tarde de sexta.

Questionado se a corrida emocionante havia mudado sua visão, ele disse: "Não. Ainda não sou fã das corridas sprints porque, no final, não muda nada". "

Não importa que você tenha uma boa luta na sprint ou na corrida de fato. Eu gosto como o fim de semana flui melhor com uma programação normal".

