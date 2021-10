Em meio à indefinição sobre o segundo assento da Alfa Romeo, o italiano Antonio Giovinazzi admitiu estar sentindo pressão por ainda não ter um contrato para permanecer na Fórmula 1 em 2022.

Até o momento, o único piloto confirmado pela equipe para a próxima temporada é o finlandês Valtteri Bottas, que irá substituir o seu compatriota Kimi Raikkonen.

O segundo assento, no entanto, ainda não tem futuro definido. Apesar de nomes citados como Guanyu Zhou como um possível sucessor de Giovinazzi, com a possível 'compra' da Alfa Romeo-Sauber pela Andretti, tudo pode mudar.

Questionado sobre o quão difícil é guiar sem ter garantia para o futuro, Giovinazzi respondeu que "não é fácil", mas que tentará dar o melhor "mesmo com alguma pressão sobre mim".

"Com certeza, não é fácil. Você sabe, se você fizer esta pergunta a todos os pilotos, eles responderão que não é fácil. Você quer saber o que fará no ano que vem, se estará aqui ou não. Portanto, não é o ideal, mas, você sabe, a situação é [essa] agora para mim e, sim, vou tentar fazer o meu melhor mesmo com alguma pressão sobre mim", disse o italiano.

"Mas como já mencionei muitas vezes, para mim: setembro, outubro sempre foi assim. Você sabe, eu sempre tive alguns problemas, como esse do que farei na próxima temporada, e isso está acontecendo também neste ano."

"O problema não está em minhas mãos, então não é minha decisão. O que eu posso fazer é só trazer o resultado, ser rápido e ver o que eles vão decidir", concluiu.

Sua reação às histórias de que Andretti vai entrar para a equipe.

AG: Outra coisa que não posso, sabe, não está nas minhas mãos. Você precisa perguntar isso a Fred [Vasseur]. Sim, com certeza é um grande nome, é um grande nome. Mas eu não sei mais do que isso, sabe, vamos ver o que vai acontecer, mas não está na minha mão.

