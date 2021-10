Daniel Ricciardo destaca a evolução de Max Verstappen e acredita que atualmente o holandês "é capaz" de conquistar o título da temporada de 2021 da Fórmula 1.

Questionado se Ricciardo via algo na personalidade de Verstappen que daria a ele uma vantagem na luta pelo campeonato, o australiano destacou a evolução do piloto da Red Bull e disse que o holandês "é capaz" de conquistar o título.

O atual piloto da McLaren e Verstappen foram companheiros de equipe no time austríaco entre 2016 e 2018, antes do australiano assinar com a Renault.

"Ele mostrou isso durante todo o ano, na verdade, mas também nos últimos anos, houve aquele estágio na jovem carreira de Max em que ele tinha a velocidade, mas ainda havia alguns, pode chamar de erros, ou um pouco de ansiedade ou excesso ansiedade, mas ele rapidamente esclareceu isso", disse o australiano.

"Acho que foi em 2018, aquele ano em que ele aprendeu com isso e a segunda metade da temporada foi muito forte e dava para ver aquela mudança na maturidade, no caminho certo e as últimas temporadas para ele foram imensas."

"Embora Lewis já tenha a experiência de ganhar títulos mundiais, não vejo isso como uma vantagem agora. Acho que os dois são capazes, Lewis provou isso, mas acho que Max é capaz. Ele tem uma cabeça bastante estável agora e ele provou isso este ano, então estou em um ponto onde estou ansioso para ver como isso se desenrola."

"Obviamente, não faço parte dessa batalha e, do ponto de vista dos fãs, você quer que vá até o fim. Tem sido bom assistir e acho que Max é capaz disso, então o tempo dirá", concluiu.

