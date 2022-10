Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 espera voltar à África em breve. As negociações com os organizadores da corrida que seria em Kyalami poderiam ter resultado em um evento no mítico circuito após 30 anos a sua despedida na categoria, em 1993, mas isso não se tornou realidade.

Neste momento, uma nova opção surgiu e pode trazer o evento de volta. Segundo o site grandprix247, um circuito de rua na região de Soweto seria elaborado com a ajuda de um conglomerado de empresários influentes da região. O traçado também passaria pelo estádio de Joanesburgo, que esteve na Copa do Mundo de 2010.

Além do local, um novo nome, o novo GP da África do Sul seria chamado de GP Nelson Mandela.

Um dos responsáveis pela nova tentativa é o empresário Bobby Hartslief, que confirmou o interesse.

“Sim, fui abordado para oferecer conselhos e comentários sobre o conceito de um GP da África do Sul de Fórmula 1 de Soweto”, confirmou Hartslief. “Um grupo de empresários influentes me contatou há alguns anos com o conceito de um grande evento, substancialmente maior do que apenas três dias de treinos, classificação e corrida.”

“Um Grande Prêmio da África do Sul de Soweto no showgrounds de Nasrec é algo certeiro. Nasrec é um centro de exposições de padrão internacional com todas as comodidades necessárias e já em funcionamento. Nasrec fica ao lado da alma do país e símbolo da liberdade africana em Soweto.

“O estádio adjacente sediou com sucesso as finais da Copa do Mundo da FIFA de 2010 e atende facilmente 94.000 pessoas. Todo o planejamento e infraestrutura necessários para sediar um GP da África do Sul de Soweto foram considerados.

“Isso vai custar dinheiro. Considerando os desafios enfrentados pelo governo a cada momento, seria negligente esperar que qualquer dinheiro excedente do estado fosse distribuído para financiar um GP de F1. O grupo que nos abordou, no entanto, acredita que pode levantar os fundos para flutuar mais do que apenas um GP da África do Sul de Soweto.

“O conceito deles é para um grande evento, um mega GP épico das proporções e magnitude da Copa do Mundo de 2010.”

