Mick Schumacher atribuiu seu no TL1 acidente do GP do Japão de Fórmula 1 ao spray de um carro à sua frente.

Como outros, Schumacher fez um treino de largada do grid após a bandeirada na manhã de sexta-feira, mas perdeu o controle de sua Haas na curva 7 enquanto voltava para os boxes.

Schumacher acabou ficando fora do TL2, enquanto sua equipe efetuava uma troca de chassi por precaução para o restante do fim de semana.

O alemão, que nunca correu em Suzuka antes, reclamou no rádio após o acidente que sofreu "enorme aquaplanagem", com ele explicando mais tarde que foi pego pelo spray de um carro à sua frente.

"Com certeza não foi ótimo termos perdido muita temperatura no início dos treinos", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com se o resfriamento de seus pneus teve algum papel.

"Mas acho que foi mais pelo fato de termos um carro à frente que jogou muito spray, por isso não vimos muito onde colocar o carro.

“Além disso, estávamos em um modo no qual tentamos aprender o máximo possível para poder ter todas as configurações certas para a corrida.

“Você está tentando descobrir a pista em si, obviamente minha primeira vez aqui, tentando ver onde estão as poças, porque isso é algo muito diferente em cada lugar que você vai.

"E infelizmente aqui a água parece se acumular bastante em certas áreas. É só uma questão de entender isso.

"Quero dizer, se tivesse acontecido dois metros depois, eu provavelmente daria um giro de 360 ​​graus e continuaria. Mas as coisas acontecem por uma razão. E eu não sei qual é a razão por trás disso agora, mas talvez daqui a 10 anos eu vou!"

Schumacher terminou o TL1 em ​​um sétimo lugar encorajador e foi inflexível que, se não fosse o tráfego no setor final, ele teria feito o quarto melhor tempo da manhã.

Ele também descartou sugestões de que perder o TL2 agora aumentará a pressão sobre ele, já que seu lugar na Haas para 2023 permanece incerto.

"Quero dizer, pressão é algo com o qual tenho lidado há algum tempo. E eu diria até toda a minha vida. Então não me importo com isso", acrescentou.

"Por outro lado, eu sempre quero fazer o meu melhor. E não importa o que aconteceu antes. Fazemos uma coisa de cada vez, e agora é o TL3 amanhã e a classificação."

Mechanics and marshals unload the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, from a flat bed truck after FP1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Teríamos ficado em P4 se não fosse o tráfego que tivemos no último setor. Parecia muito promissor. E acho que a chuva realmente combina com nosso carro no momento. Muito ansioso por isso."

