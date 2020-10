O retorno da Fórmula 1 à Ímola após 14 anos acontecerá com portões fechados. A decisão foi tomada pelo governo italiano nesta quarta (28) em meio a um rápido crescimento de casos de Covid-19 no país europeu. Inicialmente, a organização pretendia receber 13 mil fãs para o GP da Emilia Romagna.

Apesar da venda de ingressos ter acontecido, a organização ainda não sabia no início da semana se poderia receber o público, dependendo da decisão do governo italiano. Com isso, a prova no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, a última das três em solo italiano em 2020, acontecerá com portões fechados.

As autoridades locais esperavam acomodar as pessoas que já haviam comprado ingressos para o fim de semana, mas a decisão do governo também põe um fim a essas esperanças através do documento divulgado pelo Primeiro-Ministro italiano Giuseppe Conte.

O documento ordenou o fechamento de eventos esportivos para o público. O circuito de Ímola não foi considerado exceção, apesar da venda de ingressos já ter sido realizada.

Após essa decisão, a organização iniciará o processo de reembolso. A Fórmula Ímola, companhia responsável pelo local, deixou claro que o dinheiro será retornado a todos que já haviam adquirido ingressos.

Isso também impede a execução do plano inovador adotado pela organização para acomodar o público enquanto respeitando as regras de distanciamento social e demais normas determinadas recentemente pelo governo.

O sistema era chamado de "arquibancada pétalas", com essas funcionando como microcosmos reais, contendo no máximo mil espectadores, com acesso exclusivo e, o seguimento do distanciamento social além do uso obrigatório de máscaras.

Além disso, havia a proposta de grandes telas em cada arquibancada, que permitiriam aos fãs seguirem confortavelmente toda a corrida sem precisar sair de seu lugar. O sistema ainda teria instalações de alimentação e banheiros para cada bolha interna no autódromo.

O documento do governo italiano também introduz restrições gerais como o fechamento de restaurantes e cafés ao redor do país após as 18h.

Nos últimos dias, o governador da Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, conversou com o Primeiro-Ministro e o Ministro da saúde em busca de uma exceção para a corrida.

"O governo baniu a presença dos fãs e isso nos deixa muito desapontados", disse o chefe de Ímola Uberto Selvatico Estense ao Motorsport.com. "Estamos muito triste pela inconveniência que enfrentamos com essa decisão".

"Não é fácil explicar aos fãs que o governo mudou de opinião em tão pouco tempo, porque há apenas uma semanas tínhamos a confirmação de que poderíamos receber público. Então demos sequência à organização. Gastamos muito dinheiro para deixar tudo pronto".

"É tarde. Faltam apenas quatro dias para o evento, então é um período de tempo muito curto para anunciar que cancelamos a presença do público. Agora temos que explicar a todos que certamente vamos reembolsá-los".

"Certamente vamos ter problemas com pessoas tentando entrar. Eles compraram ingressos e não entendem porque foram excluídos".

Um porta-voz da F1 falou ao Motorsport.com: "Esperávamos receber fãs neste fim de semana mas entendemos e respeitamos completamente a decisão tomada pelas autoridades. Esperamos que estes fãs ainda possam curtir a prova de casa".

A proibição de público em Ímola vem pouco após uma decisão similar na Turquia, enquanto na Alemanha o público de certas áreas só puderam entrar se apresentassem um resultado negativo de Covid-19.

Houve também uma restrição tardia em Portugal, que também sofre com o crescimento de casos. A organização do GP já havia interrompido a venda de ingressos antes, afirmando que o local havia atingido a capacidade máxima.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Norris IRONIZA e DIMINUI recorde de Hamilton, mas volta atrás e pede DESCULPAS; entenda a polêmica

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna

Your browser does not support the audio element.

.