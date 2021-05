O GP da Grã-Bretanha deve realizar uma sessão de classificação à noite, como parte da mudança no formato do final de semana desencadeada pela nova corrida sprint de Fórmula 1.

A etapa em Silverstone será a primeira a ter uma corrida de classificação de 100 km no sábado, que decidirá o grid de largada para o GP no domingo.

A introdução da corrida sprint significa que a classificação que acontece no sábado será alterada para sexta-feira. Com o embaralhamento das sessões, haverá uma mudança mais ampla no tempo delas - a sessão de classificação terá início às 18h00.

O início tardio da ação na sexta-feira pode ajudar Silverstone a aumentar o público, já que os fãs ainda podem ir para a pista depois da escola e do trabalho.

No sábado, a segunda sessão de treinos livres começará a partir das 12h, com a corrida sprint de classificação às 16h30.

O GP da Grã-Bretanha terá início às 15h de domingo, uma hora mais tarde do que o habitual.

A F1 planeja executar o novo formato de fim de semana em três corridas este ano com o objetivo de entender se é algo que interessa aos fãs e às emissoras.

Além de definir o grid para a corrida de domingo, os pontos serão entregues aos três primeiros colocados para oferecer um incentivo extra na luta pela vitória.

Start action, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 leads Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Stefano Domenicali, CEO da categoria, elogiou o fato de todas as equipes terem apoiado a ideia da corrida sprint, que também será usada em Monza e, talvez, no Brasil mais tarde na campanha.

“Estamos entusiasmados com esta nova oportunidade que trará aos nossos fãs um fim de semana de corrida ainda mais envolvente em 2021. Ver os pilotos lutando ao longo de três dias será uma experiência incrível”, disse.

“Tenho certeza que os pilotos vão adorar a luta. Estou muito feliz que todas as equipes apoiaram este plano, e é uma prova de nossos esforços unidos para continuar a envolver nossos fãs de novas maneiras, garantindo que permaneçamos comprometidos com a herança e a meritocracia do nosso esporte", concluiu.

Massa COMPARA Bottas e Pérez e comenta DRAMA dos 'segundos pilotos' da F1 2021: "Não é só a cabeça"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.