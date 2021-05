Mick Schumacher não está tendo uma temporada de estreia na Fórmula 1 muito fácil até agora, com a Haas tendo o pior carro do grid, e sua melhor colocação um 16º lugar no GP da Emília Romagna.

Com a Haas decidindo não realizar nenhum trabalho de desenvolvimento no carro de 2021 para focar nas mudanças de regulamento de 2022, a temporada do filho do heptacampeão Michael Schumacher, não deve melhorar este ano.

Com o 18º lugar conquistado no GP da Espanha sendo sua melhor posição de largada até agora, Mick ainda está confiante de que pode avançar para o Q2 em algum momento da temporada.

Quando questionado se o objetivo traçado na pré-temporada de avançar para o Q2 ainda estava certo, devido à má fase da equipe americana, ele disse acreditar que é uma meta realista para sua temporada de estreia.

"É um objetivo totalmente realista", disse Schumacher. "Obviamente, eu ficaria frustrado se não fosse neste ano. Ainda estamos trabalhando duro para isso.”

“Haverá pistas que talvez nosso carro se adapte melhor. E considerando que Barcelona pode não ser a pista ideal para nosso carro, mesmo assim ainda conseguimos encaixar uma volta muito boa.”

"Estávamos bem próximos do Kimi Raikkonen, olhando em retrospecto. Então, sim, acho que podemos estar muito felizes e esperançosos por um Q2 nessa temporada, ainda temos 18 corridas pela frente e espero que consigamos avançar."

Alfa Romeo e Williams são os alvos mais óbvios da Haas se Schumacher e seu companheiro de equipe Nikita Mazepin avançarem para o Q2 ainda nesta temporada.

Em Ímola, Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo superou Schumacher por apenas um décimo e meio. Em Portugal e na Espanha, Nicholas Latifi e Raikkonen foram os pilotos mais próximos do alemão, respectivamente.

Quando questionado pelo Motorsport.com quanto tempo ele tinha perdido em sua volta no Q1 em Barcelona, Schumacher respondeu que poderia ter ido dois décimos mais rápido caso tivesse uma volta limpa.

Isso foi quase igual a diferença entre o alemão e Raikkonen, dando ainda mais confiança de que com uma volta de classificação limpa ele pode avançar ao Q2.

“Portanto, podemos estar muito felizes. Trata-se apenas de tentar ter a volta mais limpa possível, e encaixar todos os setores.”

"Penso que, de um modo geral, estamos no caminho certo e, definitivamente, podemos estar felizes com o desempenho na classificação."

