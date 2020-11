F1: GP do Bahrein terá narração de Everaldo Marques na Globo

Everaldo Marques está de volta à transmissão de Fórmula 1 na Rede Globo. O narrador informou pelas suas redes sociais que irá narrar o GP do Bahrein, no próximo domingo, pela emissora da TV aberta.

Com a pandemia, Galvão Bueno tem participado de casa de alguns programas, e por isso Cléber Machado se tornou o narrador "titular" da Fórmula 1. Everaldo Marques, que tem histórico de transmissões da categoria pelo rádio, participará da sua terceira corrida desde que chegou à emissora, no início deste ano.

"Evê" estreou nas transmissões da elite do automobilismo no Grupo Globo com os treinos livres e a classificação do GP da Espanha, e ainda narrou os GPs da Toscana e de Eifel.

