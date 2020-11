Aos 31 anos, Daniel Ricciardo está sedento para reencontrar o sucesso que teve na Fórmula 1 durante seu período na Red Bull. O australiano também sabe que sua carreira entrou na reta final e, principalmente, resta pouco tempo para o objetivo de um dia conquistar o título mundial.

Ricciardo acredita que por volta dos 35 anos pode ser o momento de se despedir da F1, a não ser que esteja próximo de sua principal meta. “O dia em que deixar de acreditar que consigo, penso que será o momento de me afastar, mas não creio que ainda esteja perto”, disse ao Canal 4. "Espero não ter que esperar tanto (para ser campeão), mas farei absolutamente tudo no futuro próximo."

"Minha longevidade na F1 será ditada pela minha competitividade", disse ele. “Por exemplo, se Lewis [Hamilton] não estivesse em um carro que venceu por alguns anos, se ele fosse o oitavo ou o nono, ainda estaria na F1?"

“Quando você vence, é difícil sair. Rosberg fez isso, mas para a maioria de nós seria difícil sair se ganhássemos. Posso dizer hoje que quero terminar aos 35, mas se vencer aos 35 e se ainda houver uma chance de vencer, seria difícil não continuar. Depende muito disso.”

Embora tenha chegado a dois pódios recentemente, o australiano não se diz arrependido pela escolha que fez para o próximo ano, que foi definida há alguns meses.

“Grande parte da minha decisão foi baseada no que a McLaren fez em 2019”, ele admite. “A meu ver, eles evoluíram muito e com pilotos relativamente jovens. Tudo parecia estar indo na direção certa, com enorme potencial. Tudo é emocionante, agora é a minha vez de fazer um pouco mais. Mal posso esperar. "

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1