F1: Grosjean bate no Bahrein, carro parte ao meio e explode; veja

A largada do GP do Bahrein de Fórmula 1 foi marcada por uma cena preocupante neste domingo. Logo após o salto inicial, o francês Romain Grosjean, da Haas, bateu forte, seu carro partiu ao meio e explodiu em chamas no circuito de Sakhir.

Apesar da violência da pancada, o piloto está bem, embora tenha queimaduras nas mãos e nos tornozelos, conforme informou a equipe. Grosjean se envolveu em incidente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat nas curvas iniciais da pista e bateu de frente contra uma barreira.

A Haas do francês entrou em chamas imediatamente e a corrida foi prontamente interrompida com bandeira vermelha. De todo modo, Grosjean foi capaz de comunicar ao time, via rádio, que estava bem.

Imagens da transmissão de TV mostraram Grosjean no carro médico após o acidente e o piloto foi encaminhado para uma ambulância e, posteriormente, para o centro médico. O francês deixará a equipe Haas no fim de 2020.

O chefe de equipe da Haas, Gunther Steiner, falou sobre o incidente. "Romain está ok, não quero fazer comentários médicos mas ele tem pequenas queimaduras nas mãos e nos tornozelos. Obviamente ele está mexido... Quero agradecer à equipe de resgate, que foi muito rápida. Os comissários de pista e o pessoal da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) fizeram um grande trabalho, foi assustador."