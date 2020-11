O começo do GP do Bahrein de Fórmula 1 foi marcado por uma cena preocupante neste domingo. Pouco depois a largada, o francês Romain Grosjean, da Haas, bateu forte, seu carro partiu ao meio e explodiu em chamas no circuito de Sakhir. Veja fotos do Motorsport.com:

Embora a pancada tenha sido violenta, o piloto está bem, apesar de queimaduras nas mãos e nos tornozelos, além de suspeita de fratura na costela. Grosjean se envolveu em incidente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat nas curvas iniciais e bateu de frente contra uma barreira.

Heptacampeão mundial da F1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, se manifestou. "Estou muito grato por Romain estar seguro. Nossa... O risco que corremos não é brincadeira, para vocês que se esquecem que colocamos nossa vida em risco por esse esporte e pelo que amamos fazer. Grato à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pelos enormes avanços que tivemos para que Romain se livrasse com segurança", afirmou o piloto.

Hamilton REVELA 'defeito' da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema

