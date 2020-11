Kvyat: "Pessoas estão me ligando bastante" para correr em 2021

Daniil Kvyat disse que está recebendo ligações para trabalhar em 2021 e que, no final das contas, poderá escolher o que fazer.

Com Pierre Gasly já confirmado no outro assento da AlphaTauri, a vaga de Kyvat na equipe Faenza parece incerta. Yuki Tsunoda é amplamente esperado para ser promovido, enquanto Alex Albon também tem seu futuro incerto na Red Bull Racing.

No entanto, Kvyat diz que já ouviu oportunidades em outras categorias, e seu agente, Nicolas Todt, está procurando opções.

“As pessoas estão me ligando bastante”, disse ele. “E com certeza há muito interesse de tudo, de muitos lugares, mas agora eu sei que vou poder escolher o que posso fazer no ano que vem, de qualquer maneira.”

“Depois de Abu Dhabi, independentemente da decisão da equipe, estou decidindo o que vou fazer da minha vida, da minha carreira.”

“Vamos ver o que vai ser, ainda não sei. Com certeza há interesse de outras pessoas. Recebi ligações e está bom. É sempre muito bom ter opções interessantes. E isso nunca machuca.”

“Então, estou definitivamente em contato com as pessoas, Nicolas está em contato com as pessoas. Portanto, pode se tornar uma coisa muito interessante no futuro. Como eu disse, estou aberto a muitas coisas e não tenho nenhuma preferência em particular no momento. Ainda estou me concentrando nessas corridas aqui.”

Questionado se aceitaria um cargo de piloto reserva da Red Bull/AlphaTauri, ele disse: “Não sei. Eu não pensei sobre isso ainda. Eu não pensei sobre esse tipo de coisa. Então, vamos ver o que estará na mesa depois do final do ano, antes de mais nada.”

“E então você olha para todas as coisas e escolhe o que é melhor para você, o que você acha que será capaz de fazer o melhor trabalho possível de uma maneira.”

“Ainda não há nada em que pensar sobre esse tipo de coisas. Mas é claro, não estou dizendo não para nada antes mesmo de acontecer.”

Kyvat admitiu que uma possibilidade é tirar um ano para refletir, algo que Sergio Pérez sugeriu que fizesse.

“Eu disse que tenho opções. E uma das opções é também ter um ano de férias decente, fazendo outra coisa. Apenas curtir outras coisas, outras coisas que não fiz enquanto estava na F1.”

“Estou confiante de que posso ser competitivo em qualquer coisa. Então, o que quer que eu guie normalmente, desde o primeiro dia, todos me diziam: 'Uau, você é muito competitivo, mesmo que seja uma coisa completamente diferente da F1’.”

“Tive um ano de folga em 2018 e quase não guiei nada. E depois voltei no teste de Abu Dhabi, fiz 160 voltas e já estava muito competitivo também. Portanto, também não estou muito preocupado com isso.”

