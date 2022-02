Carregar reprodutor de áudio

A Haas foi à pista de Barcelona no último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 com uma pintura branca lisa, removendo a marca de fertilizantes Uralkali, como resposta à repercussão negativa do início da invasão russa na Ucrânia.

A Rússia iniciou um grande ataque militar à Ucrânia nesta quinta-feira, após meses de crescentes tensões, levando à condenação em todo o mundo.

Os chefes da F1 realizaram uma reunião na noite de quinta-feira em Barcelona para discutir os planos para o GP da Rússia em setembro, com o tetracampeão mundial Sebastian Vettel dizendo na coletiva que não correrá lá.

Nikita Mazepin, Haas VF-22, Alex Albon, Williams FW44 1 / 7 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 2 / 7 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 3 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 4 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 5 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 6 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-22 7 / 7 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A equipe norte-americana Haas conta com o patrocínio principal da empresa russa Uralkali e coloca o piloto russo Nikita Mazepin em um de seus carros. Normalmente, usa uma pintura vermelha, branca e azul que lembra a bandeira russa em alguns lugares.

Mas a equipe divulgou um comunicado na quinta-feira dizendo que estaria completando o último dia de testes em Barcelona sem a marca Uralkali, com uma pintura branca simples.

"A Haas F1 Team apresentará seu VF-22 em uma pintura branca simples, sem a marca Uralkali, para o terceiro e último dia de pista no Circuito de Barcelona-Catalunha na sexta-feira, 25 de fevereiro", disse a equipe.

“Nikita Mazepin vai pilotar como planejado na sessão da manhã, com Mick Schumacher assumindo à tarde.

“Nenhum comentário adicional será feito neste momento sobre acordos de parceiros de equipe.”

No início do dia, Mazepin e o chefe da equipe, Gunther Steiner, tiveram seus compromissos com a imprensa cancelados.

O GP da Rússia está programado para acontecer em Sochi em 25 de setembro. A UEFA deve anunciar que vai retirar de São Petersburgo a final da Liga dos Campeões, enquanto há dúvidas sobre os jogos de qualificação para a Copa do Mundo que estão programados para acontecer na Rússia em um futuro próximo.

A F1 corre na Rússia desde 2014, com o presidente Vladimir Putin aparecendo em algumas das edições anteriores dos eventos para apresentar troféus no pódio.

Vettel disse na coletiva de imprensa hoje cedo que, embora a Associação de Pilotos ainda não tenha discutido o assunto, sua mente estava decidida a não correr em Sochi.

“Minha opinião é que não devo ir, não vou, acho errado correr naquele país”, disse Vettel. “Sinto muito pelas pessoas, pessoas inocentes que estão perdendo suas vidas, sendo mortas por razões estúpidas sob uma liderança muito estranha e louca.

“Tenho certeza de que é algo sobre o qual falaremos, mas como eu disse, como GPDA, ainda não nos reunimos.

“Mas, pessoalmente, estou chocado e triste ao ver o que está acontecendo. Vamos ver daqui para frente, mas minha decisão já está tomada.”

