O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que as equipes de Fórmula 1 subestimaram o potencial de os novos carros com efeito solo sofrerem ‘quicadas’, com o fenômeno afetando muitas equipes nos testes de pré-temporada.

Várias equipes enfrentaram desafios durante os dois primeiros dias de ação em Barcelona, ​​na Espanha, com as consequências de quicar – quando o carro salta para cima e para baixo em sua suspensão depois de atingir uma certa velocidade nas retas.

O quique era algo comum durante a era anterior do efeito solo da F1, e é desencadeado pela força descendente sob o piso sugando o carro para baixo cada vez mais à medida que ele acelera nas retas - antes que o fluxo de ar de repente pare por uma mudança na pressão do ar ou o batendo no chão.

Quando isso acontece, o carro de repente perde downforce extra e o carro sobe brevemente novamente, antes de mais uma vez começar a ser sugado para iniciar um novo ciclo.

Além de ser desconfortável para os pilotos, também pode ser um grande problema em curvas de alta velocidade.

Vários carros estão sofrendo com o problema, e Binotto sugere que é algo que poucas equipes esperavam depois de seu trabalho em CFD e em túneis de vento.

“Acho que a maioria de nós pelo menos subestimou o problema, em termos de estar na pista e quicar mais do que o esperado”, disse Binotto quando questionado pelo Motorsport.com sobre o problema.

“Quando você está configurando esses carros com efeito do solo, a situação é diferente. É um processo de aprendizagem.”

Binotto disse que se livrar completamente desse efeito era uma coisa relativamente fácil de fazer, pois poderia ser feito simplesmente regulando a altura.

No entanto, a situação é complicada porque as equipes sabem que há bons ganhos de desempenho ao correr o mais próximo possível do solo – o que as deixa expostas ao problema.

“Acho que resolvê-lo pode ser bastante simples”, disse Binotto. “Otimizar o desempenho, porque não deve ser um compromisso, você deve tentar evitar o salto aproveitando ao máximo o desempenho do carro. Mas isso poderia ser um exercício menos fácil.”

“Tenho certeza de que em algum momento a equipe chegará à solução. Quanto tempo vai demorar? Os que chegarem mais cedo terão uma vantagem no início da temporada.”

Acredita-se que o problema proposto seja uma das principais questões que prejudicou os preparativos da Alfa Romeo no teste, com a participação limitada novamente nesta quinta-feira.

O chefe da equipe suíça, Fred Vasseur, esperava que uma solução pudesse ser encontrada no próximo teste no Bahrein, pois apoiou a visão de Binotto de que resolver o problema poderia tirar alguns bons ganhos de tempo de volta.

“Alguns elementos não são fáceis de avaliar no túnel de vento e no simulador, e todos estamos enfrentando o mesmo problema”, disse ele.

“Corrigir não é o maior problema, mas ser eficiente será a chave. A rapidez com que a equipe reagirá será a chave para as primeiras corridas.”

