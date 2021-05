"Desastroso". Esse foi o adjetivo que Lewis Hamilton usou para descrever seu final de semana no GP de Mônaco de Fórmula 1 até aqui. Enquanto seu principal rival na luta pelo título, Max Verstappen, sempre esteve na luta pela pole, o heptacampeão não conseguiu encontrar a performance e sai apenas na sétima posição, enquanto o holandês larga na primeira fila.

Em entrevista à Sky Sports F1, Hamilton destacou a aderência como a origem de seus problemas, revelando que ajustes feitos pela Mercedes para o sábado comprometeram sua performance.

"Acho que não me senti tão ruim na quinta. E fizemos algumas mudanças que foram horríveis para hoje. Voltamos à estaca zero. Acho que, do meu ponto de pista, tive tamanha falta de aderência que leva aquele tipo de pilotagem excessiva, que você tenta dar o seu melhor, mas não melhora".

"Obviamente, Valtteri conseguiu tirar algo disso. Mas definitivamente tivemos alguns problemas hoje".

Sobre a corrida, Hamilton acredita que não tem chances de lutar pela vitória.

"É praticamente impossível de ultrapassar. De onde estamos, é o caso. Quando todos estão com a mesma velocidade. Então amanhã, com a classificação hoje, é o dia que obviamente nos coloca a vitória como fora de alcance".

"Mas acho que o mínimo, com sorte, será a sétima posição e temos que tentar escalar".

Posteriormente, em entrevista ao canal holandês Ziggo Sport, Hamilton falou mais sobre a classificação.

"Um final de semana desastroso até aqui mas, novamente, poderia ser pior. O negócio é manter a cabeça no lugar e buscar o máximo possível".

Hamilton disse ainda que não teria melhorado seu tempo sem a bandeira vermelha causada por Leclerc, afirmando que entraria nos boxes naquela volta de qualquer jeito.

F1 AO VIVO: Assista ao DEBATE sobre tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO, em Monte Carlo | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #106 - TELEMETRIA: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.