Max Verstappen liderou o terceiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, mas não repetiu o resultado na classificação deste sábado (22). O holandês viu Charles Leclerc marcar o melhor tempo da sessão e ficou a cerca de dois décimos do monegasco.

O treino foi interrompido a poucos minutos do fim do Q3 devido a um acidente do pole position, que escapou no S da piscina e causou uma bandeira vermelha que encerrou precocemente a qualificação.

"Ninguém estava realmente colocando um ritmo de pole na primeira volta [do Q3]. É assim que planejamos, faça duas e então sua terceira é a mais rápida. Claro que a bandeira vermelha arruinou a chance de pole, mas veremos. Acho que está sendo um fim de semana muito bom até agora, nos recuperamos de quinta-feira [dia dos dois primeiros treinos livres]", comentou.

Verstappen larga cinco posições acima de seu rival direto pelo campeonato Lewis Hamilton, que amargou a sétima colocação. A outra Red Bull, de Sergio Pérez, começa do nono lugar.

