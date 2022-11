F1: Hamilton coloca 2022 entre três piores anos da carreira

Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 não foi, nem de longe, uma das mais fáceis para Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial saiu 'zerado' de 2022 sem nenhuma vitória, fato inédito na carreira do piloto da Mercedes até este ano. Por conta disso, o britânico não vai levar muitas recordações felizes do que passou com a Fórmula 1 nesse ciclo.

Mesmo tendo passado grande parte do ano envolvido no desenvolvimento do W13, carro que foi um grande complicador no desempenho da Mercedes na temporada, Hamilton não classificou 2022 como o pior ano da sua carreira, mas o colocou em posição de 'destaque'.

- Foi provavelmente 2011. Esse [ano] não foi meu melhor ano, jogo no top 3 das minhas piores temporadas. Mas ainda assim, foi um muito mais forte em relação ao trabalho em equipe. Houve algumas coisas positivas também.

Tendo George Russell como companheiro de equipe pela primeira vez, Lewis Hamilton viu o outro britânico do time ter um aproveitamento melhor no resultado final do campeonato. O heptacampeão encerrou em sexto lugar com 240 pontos, tendo uma sequência de cinco pódios consecutivos como os melhores resultados.

Em 2011, ano que foi eleito como o pior em seus 15 anos de carreira, Hamilton finalizou em quinto lugar - ainda pela McLaren - enquanto Jenson Button, parceiro à época, foi vice-campeão. Mas, mesmo ocupando o posto principal no ranking negativo, o britânico ainda conseguiu três vitórias na temporada, vencendo na China, Alemanha e Abu Dhabi.

Na última corrida do ano, o piloto sofreu um problema hidráulico que o forçou abandonar a prova de forma antecipada. Um fato raro, a última vez que Hamilton tinha abandonado por problemas - deixando de lado batidas - tinha sido em 2018, na Áustria.

"Eu dei tudo de mim, mas o resultado final resume como foi toda a temporada. Estou feliz que acabou. Claro que teria sido bom conseguir vencer, mas não seria suficiente, não é? Agora não estou ansioso pela próxima temporada ou algo assim, mas para estar com minha família e voltar a vê-los. Relaxar, me manter saudável, positivo."

