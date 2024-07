Correndo em Goiânia neste fim de semana, a Stock Car Pro Series realizou o primeiro treino livre da sexta etapa da temporada 2024 e a liderança ficou com Victor Baptista, da Scuderia Chiarelli.

Baptista teve como melhor tempo 1m27s216 e foi seguido por Guilherme Salas com Gaetano Di Mauro completando as três primeiras colocações.

A sessão ficou marcada por uma bandeira vermelha causada por Cacá Bueno, que rodou na pista, não chegou a bater, mas precisou ter o carro retirado pelo reboque, fazendo o treino ser paralisado por alguns minutos.

Treino livre 1

1 - Vitor Baptista

2 - Guilherme Salas

3 - Gaetano Di Mauro

4 - Rafael Suzuki

5 - Gianluca Petecof

6 - Thiago Camilo

7 - Felipe Baptista

8 - Ricardo Mauricio

9 - Allam Khodair

10 - Nelson Piquet Jr

11 - Caca Bueno

12 - Arthur Leist

13 - Gabriel Casagrande

14 - Zezinho Muggiati

15 - Daniel Serra

16 - Julio Campos

17 - Enzo Elias

18 - Felipe Massa

19 - Eduardo Barrichello

20 - Atila Abreu

21 - Cesar Ramos

22 - Ricardo Zonta

23 - Lucas Foresti

24 - Felipe Fraga

25 - Rubens Barrichello

26 - Lucas Kohl

27 - Bruno Baptista

28 - Raphael Teixeira

