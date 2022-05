Carregar reprodutor de áudio

O heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, terminou em sexto lugar na corrida deste domingo. Logo atrás de George Russell, seu companheiro de equipe, e dos carros da Ferrari e Red Bull. Ao ser questionado sobre o safety car no fim da corrida, que atrapalhou o desempenho e sua "não" entrada nos boxes, Hamilton foi sarcástico.

"Esperando pela sorte. Mas até lá, continue trabalhando o máximo que puder. E trabalhando em equipe. Conseguimos alguns bons pontos hoje.

"Quando você está lá fora, você não tem todas as informações. Você não sabe onde todos estão e você não tem a imagem que eles têm na tela. Então, quando você tem a responsabilidade de tomar uma decisão, você não pode apostar. Eu não gosto disso. Mas de qualquer forma foram apenas infelizes na escolha.", concluiu o inglês.

Russell foi privilegiado pela trapalhada da equipe e assumiu a quinta colocação da corrida após utilizar o safety car a seu favor. O companheiro de Hamilton trocou os pneus na hora certa e saiu da parte de trás da corrida. A bandeira amarela aconteceu na pista após forte batida de Norris no GP de Miami.

F1 AO VIVO: Verstappen DERROTA Leclerc em Miami e vê LIDERANÇA do campeonato mais de perto | PÓDIO

A Ferrari garantiu em Miami o seu primeiro 1-2 na largada desde 2019, quando Leclerc e Vettel ocuparam os primeiros lugares do Grid. Mas Max Verstappen, que deixou uma provável Pole escapar nos últimos momentos do Quali desse sábado, venceu a corrida deste domingo.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Russell surpreende e lidera em Miami; Verstappen com problemas e Sainz bate

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: