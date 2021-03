F1: Hamilton critica Igreja Católica por 'oposição' ao casamento gay

Heptacampeão mundial da Fórmula 1 e maior vencedor de corridas da história da categoria máxima do automobilismo, o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, criticou a Igreja Católica após a instituição decidir não 'abençoar' casais do mesmo sexo.

Em sua manifestação, o competidor britânico compartilhou, nesta quinta-feira, postagem de Elton John, na qual o cantor 'ataca' o Vaticano. "Sou solidário ao Elton John e à comunidade LGBTQ+ nessa causa", escreveu Hamilton.

"Isso é inaceitável para os dias atuais, ninguém pode ser vítima de preconceito ou discriminação por amar alguém, especialmente em nome de Deus, que sempre pregou a igualdade. É muito triste saber que muitos terão que optar entre as suas preferências e a sua fé. Eu gostaria de dizer a esses seguidores que estou com vocês, que eu sei da dor de vocês e vou estar aqui para apoia-los. Amor é amor, nunca diga a ninguém que é diferente", afirmou.

Anteriormente, Elton John havia marcado os perfis do Vaticano e do Papa Francisco em uma postagem, na qual diz seguinte: “Como pode o Vaticano se recusar a abençoar casamentos gays porque eles 'são pecado’, mas felizmente lucrar investindo milhões em ‘Rocketman’ – um filme que celebra minha descoberta da felicidade de meu casamento com David (Furnish, diretor de cinema) ?? #hipocrisia”.

As manifestações do cantor e do piloto vêm após o Vaticano afirmar, nesta segunda-feira, que, para a doutrina da Igreja Católica, a homossexualidade é “um pecado” e que os padres não podem abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo.

Aprovada pelo Papa Francisco, a afirmação da entidade foi publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé, o departamento do Vaticano responsável pela doutrina oficial da Igreja Católica.

