Lewis Hamilton foi o grande vencedor do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 deste domingo (18), ao ultrapassar Charles Leclerc nas últimas voltas e aproveitar o abandono de Max Verstappen no começo da corrida após incidente entre os líderes do campeonato.

Com a vitória e a pontuação zerada do holandês, o heptacampeão se aproximou do rival e agora está a apenas oito de desvantagem. Ou seja, pode tomar a ponta na Hungria se vencer o GP e a corrida sprint.

Leclerc, apesar de não ter conseguido a vitória, garantiu 18 pontos que o aproximam do top 5 e abrem vantagem sobre seu companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, sexto colocado.

A briga entre a escuderia de Maranello e a McLaren segue acirrada, a primeira marcou 26 e a segunda 22. Os britânicos seguem na frente nos construtores.

Pelo "terceiro bloco", vantagem da Alpine, que pontuou com Fernando Alonso, em sétimo, e Esteban Ocon, em nono. Enquanto seus rivais Aston Martin, que só terminou no top 10 com Lance Stroll, e AlphaTauri, com apenas Yuki Tsunoda marcando um tento.

Classificação de pilotos

Classificação de construtores

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 289 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 285 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 163 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 148 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 49 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 48 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 40 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

