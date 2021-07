Max Verstappen aproveitou a largada ruim de Lewis Hamilton neste sábado, pulou para a liderança e venceu a primeira corrida sprint da história da Fórmula 1, ganhando ainda o título de pole position para o GP da Grã-Bretanha. Mas, segundo o holandês, o triunfo não foi tão fácil quanto pareceu.

Após passar Hamilton, Verstappen dominou a prova, chegando a abrir 3s de vantagem para o rival e, no final, precisou conservar os pneus para garantir que não teria problema com as bolhas.

Nas entrevistas após a sprint, feita em um caminhão que deu uma volta por Silverstone, Verstappen destacou os desafios.

"Sim, por aqui é difícil de passar, mas tivemos uma boa largada e uma boa luta com Lewis na primeira volta. E aí, tentei imprimir meu próprio ritmo mas, como vocês puderam ver, um tenta levar o outro ao máximo porque, no fim, os pneus estavam fazendo muito bolhas e tivemos que gerenciar até o fim".

"Mesmo assim, estou feliz por conquistar esses três pontos e parece um pouco engraçado ouvir que você conquistou a pole position. Mas, de qualquer jeito, aceitamos e acho que será uma batalha muito emocionante amanhã".

Questionado sobre gerenciamento de pneus e combustíveis, Verstappen disse que foi difícil, mas que todos passaram pelo mesmo.

"Nós saímos com menos combustível e levamos o carro ao limite nas curvas rápidas, volta após volta. Então foi muito difícil para os pneus, mas todos tiveram que lidar com isso".

Mesmo com a boa performance, Verstappen admitiu que terá que lidar com a diferença de velocidade na reta para a Mercedes.

"Não pudemos tocar no carro. Acho que somos mais rápidos nas curvas e temos que garantir que isso siga amanhã. E sim, a velocidade de reta, após o TL1 não pudemos fazer alterações, então é complicado para nós".

"Só que temos que lidar com isso. Mesmo assim, ainda acho que podemos ter uma corrida forte".

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN e tudo sobre a PRIMEIRA corrida SPRINT em SILVERSTONE | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: