O GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, foi palco de uma polêmica que segue repercutindo mesmo dias após sua realização. Enquanto Max Verstappen falou sobre o problema que teve ao compreender as mudanças com relação ao que poderia ou não fazer sobre os limites de pista, Lewis Hamilton admitiu que a norma lançada pela direção de prova durante a corrida ajudou em sua vitória.

Em algumas ocasiões, diversos pilotos, incluindo o vencedor Lewis Hamilton, foram além da linha branca que marcava o limite de pista na curva 4 sem nenhuma repreensão. Mas tudo começou quando a direção de prova mudou de ideia antes do fim da prova, passando a proibir a prática.

Nas notas do diretor de prova Michael Masi, entregue aos pilotos antes do GP, a FIA cobraria os limites de pista para ganho de tempo na sexta e no sábado, mas tudo estava livre no domingo. Até a mudança de diretriz de Masi. Já o uso desses limites para uma vantagem duradoura (leia-se: ultrapassagem), estava proibido desde o início.

Essa diferença foi determinante para o momento mais polêmico do final de semana, quando Verstappen passou Hamilton por fora na curva 4, sendo forçado pela Red Bull a devolver a posição para evitar uma punição, enquanto o heptacampeão passou várias vezes pelos limites no mesmo local para ganho de tempo sem tomar advertências.

Tanto Toto Wolff, chefe da Mercedes, quanto Christian Horner, da Red Bull, expressaram suas frustrações com a inconsistência da direção de prova com relação aos limites de pista. Mas, o que pensam os pilotos? Sob os holofotes por suas múltiplas escapadas na curva quatro, Hamilton criticou a situação "confusa" criada pela direção de prova.

"Ficou muito confuso. Na maioria dos circuitos, não podemos colocar as quatro rodas para fora. Neste fim de semana, na curva quatro em particular, não tínhamos permissão para fazer isso na sexta [e no sábado]. Mas na corrida dava para fazer, e estava escrito isso".

Na primeira metade da corrida, Hamilton saiu diversas vezes no local até a intervenção dos comentários. E, posteriormente, isso foi determinante em sua disputa com Verstappen, que lhe rendeu a vitória.

"É uma curva muito diferente dependendo da abordagem. Você vai mais rápido quando sai da linha, mas qual é o limite para uma ultrapassagem? Você não tem permissão para ultrapassar por fora da pista. E no meio do caminho, a direção mudou de ideia e, de repente, ficou proibido ir além da linha branca, o que acabou sendo conveniente para mim".

"Na verdade, acho que, no final, acabou sendo melhor para mim. Me ajudou a cuidar melhor dos pneus, então estou feliz com essa mudança".

Questionado sobre o assunto, Verstappen explicou como havia compreendido errado a flexibilização dos limites de pista, falando também sobre a mudança da direção de prova no meio do caminho.

"Durante a corrida, me falaram que as pessoas estavam fazendo isso, então disse que faria o mesmo para ganhar tempo. Mas depois de algumas voltas, me disseram que não poderia mais fazer isso. Não entendi".

"Na classificação era proibido, tiravam nosso tempo de volta. Não sei como chegamos ao ponto em que as pessoas podiam sair da pista sem problema. No final, quando estava lutando com Lewis, saí da pista e a equipe veio rapidamente me avisar para devolver a posição, que foi exatamente o que fiz".

