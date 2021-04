Embora longe de perfeito, o primeiro GP de Sergio Pérez com a Red Bull na Fórmula 1 foi convincente. Não apenas o mexicano impressionou os fãs, agradou também seus chefes. Incluindo Helmut Marko, que sabemos que é bem intransigente com seus pilotos. O consultor da marca austríaca acredita que o mexicano brilhou no Bahrein.

Pérez quase perdeu tudo na volta de apresentação, quando seu carro simplesmente desligou, mas conseguiu religar o RB16B, largando do pit lane. Então, com sua excelente gestão de pneus e calma, escalou até um impressionante quinto lugar.

E para Marko, em entrevista ao portal Formel1.de, os dados tirados do final de semana são suficientes para comprovar uma boa impressão geral.

"O ritmo de corrida dele está no mesmo nível de Verstappen. Quando estava com pista livre, fazia os mesmos tempos de volta. Até agora, tudo bem".

Uma constatação positiva, porém, não impede que Marko aponte o que Pérez precisa melhorar, algo que o próprio tem consciência: seu ritmo de classificação. O mexicano acabou pagando o preço ao ser eliminado no Q2.

"Infelizmente na classificação não foi assim. A boa notícia é que a maior parte do tempo perdido foi na mesma curva, a primeira. Já era assim na pré-temporada. No último setor ele foi, em média, até mais rápido que Max".

"Seu único problema é manter a qualidade na volta de ponta a ponta. Mas estamos convencidos de que ele estará muito mais próximo de Max nas próximas".

Pérez confidenciou após a corrida que estava perdendo tempo "em duas curvas", com o vento no circuito tornando "difícil" seu progresso com o RB16B. "Existem alguns problemas específicos relacionados com o meu estilo de pilotagem. Tenho que ajustar".

Tsunoda é uma ameaça?

Na Red Bull, o clima é de decisão correta ao recrutar Pérez para ocupar a vaga de Alex Albon. Mas a felicidade não para por aí, com o novato Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, se destacando por seu espírito ofensivo e caráter forte, terminando em nono em sua estreia.

Mas a performance do piloto japonês já seria suficiente para que a Red Bull o imagine como uma ameaça a Pérez?

"Veremos. Em primeiro lugar, são 23 GPs na temporada. Temos que ver como que isso vai se desenrolar. Com Yuki, temos um diamante bruto incrível. Não queremos queimá-lo. Vamos estudar seu progresso e, em seguida, tomaremos decisões oportunas".

"A maneira como ele mantém o carro em movimento... e ele é também uma pessoa muito carismática. Estamos felizes por tê-lo".

