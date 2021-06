Lewis Hamilton disse que o resultado obtido no treino classificatório para o do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 foi "monumental", depois do que ele disse ter sido um "desastre" de final de semana. O heptacampeão se classificou na segunda posição junto à Mercedes em Baku neste sábado (05).

Depois de lutar com o seu W12 durante os treinos livres, uma mudança para uma asa traseira com especificações mais baixas de downforce permitiu a Hamilton a conquista do segundo lugar do grid de largada, atrás de Charles Leclerc.

Refletindo sobre o resultado, o britânico não escondeu sua alegria.

“Acho que definitivamente não esperávamos isso”, disse. “Este é um resultado monumental para nós, porque estivemos lutando durante todo o fim de semana.

“Você pode ver, mas mantivemos nossa compostura, continuamos tendo discussões difíceis em segundo plano, continuamos nos desafiando e nunca aceitamos não como resposta."

“Nos mexemos e fizemos muitas mudanças ao longo desses dois dias. Tem sido tão difícil, mas acho que o trabalho durante a noite e entre as sessões foi incrível. Estou muito orgulhoso de todos por se manterem positivos. E estar lá em cima e tão perto desses caras é um ótimo resultado.”

O piloto da Mercedes disse que os problemas ao tentar encontrar a janela para a temperatura correta dos pneus, especialmente depois de enfrentar dificuldades semelhantes em Mônaco, foi uma grande 'dor de cabeça'.

“É uma loucura tentar fazer esses pneus funcionarem”, disse ele. “É o maior desafio que acho que tivemos em muito tempo, entender onde está o carro."

“Ele não esteve feliz durante todo o fim de semana. Tem sido um desastre, então, para nós, estarmos aqui em cima, e até mesmo Valtteri [Bottas] ficando no top-10, é um salto enorme e isso realmente se resume a um ótimo, ótimo trabalho de equipe.”

Hamilton se mostrou confiante com a corrida deste domingo.

“Nosso ritmo de corrida era muito melhor do que o ritmo de uma volta,” disse.

“Estávamos a quilômetros de distância em uma única volta e muito mais perto no ritmo de corrida. Não entendemos o porquê, mas gosto de pensar, com sorte, que estamos na mesma posição, então podemos levar essa luta amanhã.”

