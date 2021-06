Max Verstappen ficou na bronca com o treino de classificação do GP do Azerbaijão da Fórmula 1, em Baku, realizado neste sábado.

Após bater no terceiro treino livre e ter seu carro pronto para o quali, ele sempre esteve na briga pela pole position, mas com o desfecho inesperado da sessão, com o acidente de Yuki Tsunoda e Carlos Sainz, e a finalização antecipada do treino, o holandês teve que se conformar em largar apenas na terceira posição, logo atrás de Lewis Hamilton.

“Foi apenas uma classificação estúpida, para ser honesto”, disse Verstappen. “Mas, de qualquer forma, é o que é. Ainda estamos na terceira posição, tivemos um bom carro, uma boa recuperação do TL3, claro, acho que estava tudo dando certo.”

“Mas, toda essa merda acontecer o tempo todo é uma pena, ainda mais no Q3, mas é um circuito de rua então essas coisas podem acontecer. E como disse, o nosso carro está forte, por isso, só amanhã na corrida podemos cuidar dos nossos pneus e marcar bons pontos.”

“Ainda estamos lá. Claro que gostaríamos de começar um pouco mais à frente, mas ainda há muito o que jogar. Como você pode ver na classificação, muitas coisas estão acontecendo. Então, talvez na corrida, essas coisas possam acontecer novamente. Vamos esperar por um começo limpo e veremos a partir daí.”

F1 2021: CAOS em Baku! LECLERC faz POLE em treino ACIDENTADO, com HAMILTON e MAX logo atrás

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.