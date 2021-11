Lewis Hamilton comparou a chegada de George Russell à Mercedes em 2022 à sua estreia na Fórmula 1 pela McLaren em 2007, quando dividiu os boxes da equipe com um já bicampeão Fernando Alonso. Segundo o britânico, ele espera o mesmo ímpeto que teve de querer vencer o piloto referência do jovem vindo da Williams.

Apesar da motivação em derrotar o rival de garagem, o campeonato não foi bom para a escuderia de Woking, com muitas desavenças entre os dois e a perda tanto do título de pilotos quanto de construtores após desclassificação por espionagem.

"Lembro-me de quando Alonso veio para a equipe", recordou Hamilton, que já estava no programa de jovens pilotos da McLaren na época, ao site The Race. "É claro que queria vencê-lo na primeira corrida. Então, espero que George tenha essa mentalidade. Se não, não é um vencedor. Acho que ele vai ter. Eu quero vê-lo tendo sucesso, realmente."

"Russell é um jovem muito talentoso. Acho que já existe um respeito enorme e temos um bom equilíbrio agora, mas ele vai querer ser rápido, sei que vai querer se mostrar e vencer. Fazer todas essas coisas que você faz quando chega a uma nova posição."

Com 36 anos e 286 corridas na F1, é possível que a aposentadoria de Hamilton esteja próxima, apesar de ele nunca ter dado uma data 'oficial' para isso. No entanto, já aponta o futuro companheiro de Mercedes como seu sucessor.

"Ele vai ser o próximo britânico e quero vê-lo ganhar um campeonato", comentou. "Vai chegar um momento em que não vou continuar na categoria e realmente espero que, enquanto competirmos, eu possa exercer uma influência positiva sobre ele."

