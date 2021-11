Esteban Ocon teve que encarar um companheiro de peso na Alpine em 2021: Fernando Alonso. O espanhol, conhecido por 'engolir' seus parceiros de equipe e querer o time para ele, mostrou uma nova versão em 2021, mais 'paz e amor', e ganhou o respeito e admiração do francês, que o vê como um dos melhores da história da Fórmula 1, no mesmo rol de Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Juntos, os dois já conquistaram dois pódios, na Hungria, com direito a vitória, e no Catar. Desempenho esse semelhante ao do último ano, quando a escuderia foi ao top 3 em três oportunidades ainda sob o nome da Renault.

"Tenho um respeito incrivelmente alto pelo Fernando há anos", comentou Ocon. "Sei o quanto trabalha, a motivação e toda a experiência que tem. É mais do que impressionante o quanto ele conquistou no esporte."

"Acho que é uma lenda do automobilismo, junto aos melhores pilotos como Senna e Schumacher, e sempre estará lá porque pelo que estamos fazendo agora e pelo que vejo. Ele pensa diferente dos outros e isso é incrível. Ninguém vai raciocinar como ele ou terá essa capacidade de conduzir. Penso assim."

Após ter ficado de fora da F1 em 2019 e 2020, Alonso retornou à categoria em 2021 após uma carreira vitoriosa no endurance e experiências na Indy e Rally Dakar. Renovado, o bicampeão subiu ao pódio pela primeira vez desde 2014 e faz sua melhor temporada desde que deixou a Ferrari no mesmo ano. Já Ocon, apesar da vitória inédita na Hungria, ainda não superou sua pontuação mais alta (2017), mas tem duas corridas para isso.

