Com a FIA reunida com a Mercedes e a Red Bull nesta quinta para decidir se abrirá formalmente uma investigação sobre a manobra de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton no GP de São Paulo de Fórmula 1, o heptacampeão afirmou que não está focado nisso, mas que apoia a decisão da equipe no pedido de revisão.

Com a divulgação do onboard do carro de Verstappen, a Mercedes protocolou um pedido de revisão junto à FIA, cobrando uma investigação sobre a manobra de defesa do holandês na volta 48 da prova.

Questionado na coletiva pré-GP do Catar sobre como via o final de semana em Interlagos e o incidente com Verstappen, Hamilton diz que prefere focar nos pontos positivos.

"Eu venci. É como eu vejo. Foi um bom final de semana. Foi um dia difícil e um fim de semana difícil. E muitas emoções, mas chegamos lá. Não desistimos. Seguimos unidos como equipe. Obtivemos o resultado que sonhamos e que a equipe merecia, então não olho para os outros incidentes".

Sobre sua reação inicial ao fato do incidente não ser investigado, Hamilton afirmou que essa é a mentalidade que precisa ter quando está no carro, além de ser difícil de julgar algo com pouca informação em mãos.

"Mas decidimos olhar novamente e termos um ponto de vista diferente, mas, como disse, estou focando apenas em ajustar o carro e garantir que tudo esteja certo no fim de semana. Então não estou focando nisso".

"Alguns finais de semana [o ritmo] é bom, e outros não. Nunca estivemos aqui antes. Então acho que, assim como os outros, não sabemos o que esperar. Torço para que o carro esteja como semana passada. Acho que aprendemos algumas coisas sobre o carro e espero que sirvam aqui".

Hamilton admitiu ainda que não focou muito no incidente, apenas olhando os vídeos que foram publicados, mas que apoia a decisão da Mercedes pelo pedido de revisão.

"Não é algo que quero focar muito. Eu olhei para os vídeos, o onboard, por exemplo, mas como eu disse a última corrida foi sobre focar no fato de que fizemos algo incrível e inesperado. Então não focar no negativo. E agora, acho que a equipe está em reunião neste momento, então deixo com eles".

"Eu estou focado com os engenheiros para começarmos o fim de semana, garantindo que estamos trazendo a luta".

"Não faço parte disso [do pedido], mas claro, estava ciente e apoio totalmente minha equipe mas, como disse, meu foco é em me preparar para o fim de semana e garantir que estejamos bem do começo. Não tenho ideia do caminho que está a discussão ou o resultado, não foquei nada da minha energia nisso".

F1 2021: O que a Red Bull PRECISA fazer no Catar? Hamilton FAVORITO? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: