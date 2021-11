F1: Bottas vê Red Bull favorita no Catar e Mercedes como "azarão"

Nesta quinta-feira os pilotos da Fórmula 1 estiveram à disposição da mídia internacional, antes das máquinas entrarem na pista para os primeiros treinos nesta sexta-feira. Valtteri Bottas, um dos ouvidos, comentou sobre quem é o favorito ndo fim de semana, em uma pista que a categoria faz a sua estreia, no Catar.

Blefe ou não, o finlandês coloca a sua equipe como azarão em Losail e admitiu que, no geral, a Red Bull tem sido a melhor equipe de 2021.

“É muito difícil prever, este é um lugar novo”, disse Bottas. “Há muitas estimativas de como faremos, mas acho que será uma disputa próxima. Por enquanto, eu diria que, no geral, a Red Bull tem um pouco de vantagem durante toda a temporada.”

“Houve corridas em que estávamos bem, mas na média eles têm sido melhores. Então, acho que a mentalidade que temos como equipe é que seremos novamente azarões neste fim de semana.”

“Eles tiveram um desempenho muito melhor do que nós durante a maior parte do ano, mas ainda está muito próximo nos pontos, e estamos liderando o campeonato. Então, ainda podemos batalhar com eles.”

Já Sergio Pérez preferiu comentar sobre o equilíbrio e onde a Mercedes tem conseguido superar os carros do seu time.

“Tem sido tão variado ao longo da temporada. Achávamos que seríamos mais rápidos no Brasil, mas eles foram muito mais. Espero que possamos ser mais fortes aqui. Acho que definitivamente as áreas rápidas e fluidas podem ser algo bom para nós.”

“Nas retas. Acho que temos sido mais lentos nas retas. Tornou-se mais uma tendência nas últimas corridas, onde eles deram um bom passo nesse sentido.”

F1 2021: O que a Red Bull PRECISA fazer no Catar? Hamilton FAVORITO? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: