A renovação de Lewis Hamilton com a Mercedes até 2023 não foi vista como prioridade por alguns nomes conhecidos da Fórmula 1. O irmão mais novo de Michael Schumacher e ex-piloto da categoria, Ralf Schumacher, disse à mídia alemã que a extensão do contrato do britânico não era a prioridade da equipe.

Especulações sobre o segundo assento já são conhecidas no paddock, com a "batalha" entre Valtteri Bottas e George Russell. No entanto, pouco se sabe sobre a longevidade da carreira do heptacampeão, que já tem 36 anos e corre desde 2007. Segundo Ralf, Max Verstappen era uma possibilidade para substituí-lo.

“Para mim, essa renovação significa que Max recusou a Mercedes", disse ele ao Sport Bild. "Acho que a Mercedes colocou todas as suas esperanças em contratá-lo e garantir totalmente seu futuro, mas foi rejeitada. Ao meu ver, Lewis era agora a única alternativa."

“Agora estou curioso se podem dar a volta por cima este ano, porque a Red Bull ainda tem muito a entregar, e certamente ainda não mostrou tudo. Realmente, vai se resumir a um duelo entre os dois. Espero que ninguém se machuque, pois eles me lembram cada vez mais de Senna e Prost e da forma como se tratavam”, comentou o alemão.

CLIMA DE GUERRA: Max Wilson teme CONSEQUÊNCIA do acidente de Hamilton e Verstappen para F1; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: