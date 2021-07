F1 confirma corrida sprint em Monza; confira dia e horários

A Fórmula 1 confirmou oficialmente que Monza sediará a segunda corrida sprint da temporada de 2021 após revelar os horários do fim de semana do GP da Itália em seu site. Foi a primeira informação oficial do formato para essa etapa.

No último sábado (17), a Grã-Bretanha recebeu a estreia do modelo que define o grid de largada. Após a sexta-feira de qualificação, os carros disputam posições em pista por 100 km para definição da ordem de domingo e são realizados apenas dois treinos livres.

O fim de semana em Monza será entre os dias 10 e 12 de setembro. O TL1 começará às 9h30 de sexta (10) no horário de Brasília, antes da qualificação marcada para as 13h. Apesar das críticas de alguns fãs sobre um TL2 "sem sentido", já que as regras do Parque Fechado já estavam definidas, a sessão ocorrerá a partir de 7h no sábado (11).

Já a corrida sprint - cobrindo 18 voltas no circuito de 5.793 km - terá início às 9h30 do mesmo dia e o GP às 10h de domingo (12).

Apesar de inicialmente ter Interlagos em mente para sediar a última prova de classificação do ano, a F1 deixou aberta a possibilidade de movê-la para outro evento, com um anúncio a ser feito ainda este ano.

A estreia do formato resultou em uma reação mista de fãs e pilotos. O destaque do evento em Silverstone foi a largada de Fernando Alonso, que pulou do 11º ao quinto lugar ainda na primeira volta.

Um dos maiores pontos de discórdia entre o público foi a decisão de conceder a pole position ao vencedor da corrida sprint, em vez do que terminou mais rápido na qualificação de sexta-feira. Lewis Hamilton cravou a ponta no dia, mas foi Max Verstappen quem venceu a sessão de sábado.

O holandês admitiu após a sessão que parecia "estranho" ter conseguido a pole depois de uma prova de curta duração: "Acho que deve ser creditada depois de uma volta rápida. Isso para mim é uma pole position adequada."

O diretor da F1, Ross Brawn, aceitou que "talvez fosse algo que precisam pensar".

"São coisas assim que vamos falar e discutir com a FIA e equipes, mas acho que não podemos ficar para trás pela história. "Precisamos respeitá-la, mas nunca ser impedidos", reforçou.

CLIMA DE GUERRA: Max Wilson teme CONSEQUÊNCIA do acidente de Hamilton e Verstappen para F1; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: