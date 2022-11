Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton está a um passo de receber o título de cidadão honorário do Brasil. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 desembarca em terras brasileiras na próxima segunda-feira (7) e vai até a Câmara Dos Deputados, em Brasília, para receber a homenagem.

A resolução que concede o título ao britânico foi executada em junho desde ano, mas a proposta, feita pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) foi apresentada em novembro do ano passado após o piloto da Mercedes vencer o GP de São Paulo de 2021 e erguer a bandeira brasileira, ainda dentro da pista, imitando o gesto feito por Ayrton Senna.

Na justificativa da homenagem, André escreveu: “Infelizmente, o Brasil dos últimos anos, assolado por uma crise prolongada, em luto pela perda de centenas de milhares de vidas em virtude do surto de covid-19, tem poucos motivos para celebrar o orgulho nacional. Por isso o gesto de Hamilton foi importante. Ele nos ajuda a lembrar que as cores nacionais não têm partido nem dono. Essas cores representam a totalidade do povo brasileiro. Nossas cores e nossa bandeira nos unem e nos representam para o mundo. Somos a nação do verde e amarelo, independentemente de nossas divergências e de nossa diversidade."

Nas suas redes sociais, Hamilton agradeceu pela honraria no dia em que veio a público a aprovação: "Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado, Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo."

