Carregar reprodutor de áudio

Quinze dias após a morte do cofundador Dietrich Mateschitz, a Red Bull determinou como que a empresa de energéticos será controlada daqui em diante. O plano de sucessão da marca, que inclui as operações das equipes de Fórmula 1, esclarece algumas lacunas.

Foi decidido que a responsabilidade estratégica-operacional da Red Bull não será executada por apenas um CEO, como acontecia na era Mateschitz, sendo dividida entre três pessoas.

Em uma carta enviada por Mark, filho de Mateschitz, aos funcionários da Red Bull, ele explicou que a solução, "proposta por meu pai" e "apoiada por nossos parceiros tailandeses", será colocada em prática. O último se refere à família Yoovidhya.

Portanto, os negócios da Red Bull serão tocados por uma Junta de Diretores, que consistirá de Franz Watzlawick (CEO da Área de Bebidas), Alexander Kirchmayr (CFO) e Oliver Mintzlaff (CEO de Projetos Corporativos e Investimentos)

Mateschitz Jr. acrescentou: "Franz, Alexander e Oliver são nossa equipe dos sonhos. Fico muito feliz em ver que eles irão assumir essa responsabilidade".

A divisão de respnsabilidades faz com que a Red Bull e a AlphaTauri ficarão sob a responsabilidade de Mintzlaff, que terá os patrocínios entre suas responsabilidades, e Kirchmayr. Com o segundo sendo o novo CFO do Grupo, ele deve ser o responsável pela aprovação de todos os orçamentos.

Um comunicado da Red Bull diz: "Após a morte de Dietrich Mateschutz, estamos felizes por anunciar a promoção de Oliver Mintzlaff ao cargo de CEO de Projetos Corporativos e Investimentos. Apesar disso não mudar o dia-a-dia da Red Bull Racing, mal podemos esperar para trabalharmos em proximidade com alguém que pensa como nós, que tem um forte pedigree nos esportes de elite".

Mintzlaff não é alguém estranho aos alemães fãs do esporte. Mais recentemente, ele estava na direção do RB Leipzig, time de futebol da Bundesliga. Antes disso, ele foi responsável por coordenar os esforços da Red Bull no esporte de 2014 a 2016, quando o Leipzig foi promovido à Bundesliga.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sua nomeação não deve trazer grandes mudanças às operações da Red Bull, especialmente com o momento vivido pela equipe, com Christian Horner levando o time novamente à conquista de títulos nos últimos dois anos.

Falando recentemente, Horner disse que Mateschitz garantiu o futuro a longo prazo das operações da Red Bull na F1.

"O futuro está determinado", disse. "Ele montou uma forte fundação para o futuro. E com a Red Bull tornando-se uma fornecedora de motores em 2026, essa é a última peça do quebra-cabeças, ele teve a visão que permitiu que isso acontecesse".

"E assim como fizemos com o chassi, vamos assumir esse desafio com o mesmo espírito, seu espírito, em nossa futura empresa de motores".

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: