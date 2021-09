Lewis Hamilton foi do céu ao inferno nesta sexta-feira em Zandvoort, palco da 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2021. O heptacampeão foi o mais veloz no primeiro treino livre para o GP, mas acabou abandonando seu carro logo no início do segundo treino livre, após apenas uma volta rápida, que lhe rendeu a 11ª posição.

Após a sessão, Hamilton minimizou o problema que teve em sua Mercedes, mesmo sem saber o que de fato ocorreu.

“Ainda não sei o que aconteceu com o carro”, disse Hamilton. “Acabei perdendo potência. A equipe apenas me disse para parar. Não é o fim do mundo.”

“Esta manhã só conseguimos 20 minutos de pista por causa daquela bandeira vermelha. Então, naturalmente, isso nos coloca em desvantagem. Mas Valtteri me pareceu que teve uma boa sessão, então estamos esperançosos para amanhã.”

Mesmo ‘fora de casa’, na pista em que o laranja é predominante, por causa da torcida por Max Verstappen, Hamilton fez questão de exaltar as qualidades do local.

“Foi um dia lindo em termos de clima, é incrível ver a multidão. Há muitas pessoas aqui, é bom vê-las empolgadas.”

“Ah essa pista é épica. É realmente fantástica. Me trouxe de volta muitas memórias de quando estava correndo aqui, porque eu realmente não me lembrava, eu sabia que era ótima quando estava na Fórmula 3, mas é uma loucura em um carro de Fórmula 1.”

“As velocidades que estamos percorrendo na curva 7, é uma verdadeira pista de corrida. Vai ser interessante ver, eu não acho que você será capaz de ultrapassar aqui, mas esperamos que haja uma boa estratégia para o domingo.”

