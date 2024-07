Na Bélgica, Max Verstappen não se consagrou como vencedor da etapa pela quarta corrida seguida, feito que não é muito comum há algum tempo na Fórmula 1. O piloto largou em 11°, após ser punido por exceder o limite de trocas de motor, e cruzou a linha de chegada em quinto, mas herdou a quarta colocação após George Russell ser desclassificado.

Durante as entrevistas após a corrida em Spa-Francochamps, o holandês avaliou o desempenho do carro e da Red Bull em pista. O piloto disse que o equilíbrio do carro "não estava muito ruim", mas a quantidade de carros a sua frente não ajudou.

"O carro não estava muito ruim nas primeiras voltas. Mas, claro, eu estava no meio do 'trânsito', o que provavelmente não me ajudou muito. Mas nós simplesmente não fomos mais rápidos que os outros. E então eu fiquei preso na zona de DRS".

Sobre largar em 11°, Verstappen disse que sabia que conquistar a vitória seria difícil e sua corrida seria para "limitar os danos", ou seja, conquistar o máximo de posições possíveis para somar mais pontos na tabela e continuar na liderança do campeonato.

"Começar em P1, se você tiver o ritmo que nós temos, claro que você consegue lutar pela vitória. Mas, começando em P11, eu sabia que seria uma corrida para limitar os danos. Claro, olhando para o campeonato, ainda foi um dia positivo, eu consegui aumentar a liderança".

Max ainda avaliou o resultado negativo para Lando Norris, que não conseguiu ultrapassar o carro da Red Bull, mesmo com o uso do DRS e pneus com menos voltas.

O piloto disse que o britânico teve uma primeira volta ruim, o que lhe custou o ritmo de prova:

"Eu acho que ele não teve a primeira volta boa. Eu não sei o que aconteceu lá. Mas, para mim, é isso, é assim que eu vejo as coisas. Outros pilotos tiveram corridas boas, mas eles estão muito atrás no campeonato".

