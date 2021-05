Após dizer na semana passada que buscava se inteirar mais sobre as origens do conflito entre Israel e Palestina, o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton fez uma publicação em suas redes sociais afirmando que está "devastado" com o conflito na Faixa de Gaza e que fez uma doação a uma ONG que trabalha na região apoiando as pessoas em necessidade.

Desde o início da escalada da tensão entre Israel e Palestina, uma série de atentados foram registrados, totalizando mais de 200 mortes, sendo a grande maioria de palestinos, além de inúmeros feridos.

Nas redes sociais, as pessoas pediam a Hamilton para se manifestar sobre o caso e, inicialmente, o heptacampeão justificou o silêncio por não ter uma boa compreensão acerca do conflito, que já dura há cerca de duas décadas, temendo fazer um "julgamento ignorante".

Mas, nesta quarta, o piloto da Mercedes quebrou o silêncio em suas redes sociais, falando sobre a devastação dos ataques.

"Estou devastado com o que vejo acontecer entre a Palestina e Israel", escreveu Hamilton em seu perfil no Instagram. "Torço e rezo para que possamos ver o fim dessa guerra. Nenhuma criança deveria viver com medo da violência, obrigada a se esconder debaixo da cama, sem saber se sua casa será a próxima atingida".

"Aqueles com influência precisam impedir imediatamente que isso continue. Se você se sente tão impotente quanto eu neste momento, ou está inseguro do que dizer e como ajudar, existem grupos que que dão apoio às pessoas em necessidade. Comida, água, curativos e necessidades básicas".

O heptacampeão anunciou ainda no texto uma doação à ONG britânica Save the Children, fundada em 1919 e que trabalha pela defesa dos direitos das crianças ao redor do mundo, com atuações na Segunda Guerra Mundial e nos principais conflitos dos séculos XX e XXI.

"Eu doei para a Save the Children para colaborar com o trabalho fundamental deles em Gaza. Junte-se a mim apoiando eles, se você puder, ou considere apoiar outros grupos".

