F1 - Norris: todos "sorriem" na McLaren após 'era Honda'; confira

Após ter sua extensão de contrato com a McLaren anunciada nesta quarta-feira, Lando Norris comparou a atual situação da equipe ao período em que o time era impulsionado pelos motores Honda na Fórmula 1. Na época, o britânico era um piloto 'júnior' da escuderia.

"A maior coisa que mudou foi apenas o moral, a motivação, a 'energia'. Hoje, quando você entra [na reunião], todos ficam muito mais felizes e sorriem, o que é ótimo", disse Norris, que foi integrado à estrutura da McLaren em 2017, último ano da parceria com a Honda.

"Eles (staff) estão muito mais animados para tentar dar o próximo passo, diminuir a diferença para Mercedes e Red Bull. Cada vez que temos um pódio, ficam muito felizes e isso os deixa ainda mais animados", seguiu o competidor de 21 anos.

"É legal. E é isso que realmente mudou, o nível de 'energia' dentro da equipe. A emoção e a motivação. Isso é o mais importante. Tudo está em uma boa direção", afirmou o britânico, que também falou sobre a renovação com a McLaren, da qual virou titular em 2019.

"Foi fácil [renovar]. Estou muito feliz onde estou, muito feliz com como foram os últimos dois anos. Sinto que estou em um bom lugar como pessoa, comigo mesmo, e também estou feliz com a equipe."

"Eles estão fazendo planos e uma boa estrutura para os próximos anos. Estou muito feliz. Antes de mais nada, por ficar na F1, fazendo o que amo. Mas também com a equipe com a qual comecei minha jornada. Portanto, estou feliz por continuar esta história", completou.

Norris foi um dos pilotos responsáveis pela 'retomada' da McLaren na F1, especialmente de 2019 em diante. Após trocar as unidades da Honda pela Renault, a equipe voltou a ser competitiva e conseguiu pódios nos últimos dois anos. Em 2021, tem motores Mercedes.

