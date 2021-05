O contrato de George Russell com a Williams na Fórmula 1 chega ao fim neste ano e seu nome está ligado a uma possível ida à Mercedes em 2022, devido a suas exibições impressionantes com a equipe britânica. E o piloto deseja que seu próximo acordo na F1, independente de qual equipe, seja de múltiplas temporadas, em busca de "consistência para crescer e progredir".

A Mercedes descartou a possibilidade de apressar decisões sobre sua dupla de pilotos para 2022, mas deve ser uma peça chave do mercado de pilotos. Uma peça do quebra cabeças acabou nesta quarta (19), com a McLaren confirmando a renovação de Lando Norris para múltiplas temporadas.

Norris se junta a Charles Leclerc, na Ferrari, e Max Verstappen, na Red Bull, além de seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, com acordos que duram pelo menos até o fim da temporada de 2023.

Na quarta, durante as coletivas para o GP de Mônaco, Russell disse que quer se juntar aos companheiros de grid, obtendo um contrato de múltiplas temporadas a partir de 2022 para garantir que tenha a plataforma correta para se desenvolver.

"Definitivamente, minha posição atual, sendo um agente livre para o próximo ano, é uma boa posição para se estar. Acho que estabilidade e longevidade são importantes. Acho que isso fica claro com as pessoas mudando de equipe recentemente e suas dificuldades de adaptação".

"Então, acho que independente de onde estiver no próximo ano, quero ficar pelo menos por alguns anos, porque é muito importante ter essa consistência para crescer e progredir".

No momento, Russell está no terceiro e último ano de seu contrato com a Williams e vem constantemente impressionando com a equipe apesar das dificuldades de ritmo e falha em pontuar até aqui.

Uma oportunidade de mostrar seu potencial em um carro de ponta veio no GP de Sakhir do ano passado, quando foi chamado pela Mercedes para substituir Hamilton, que havia testado positivo para Covid-19. Russell largou em segundo e quase venceu a corrida, sofrendo com um erro da equipe na parada e um furo no pneu.

Tanto Hamilton quanto Valtteri Bottas estão em contratos de apenas um ano com a Mercedes, mas Hamilton já vem deixando claro que quer seguir correndo na F1 com a equipe alemã.

Russell disse que está "muito feliz" por Norris, afirmando que o britânico merece a renovação após suas performances neste ano.

"Ele vem fazendo um trabalho fantástico recentemente, e a McLaren, como um pacote com Lando, está sendo extraordinária. Será interessante o próximo ano. Acho que podem ser uma ameaça real às equipes da ponta pelo título".

