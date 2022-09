Carregar reprodutor de áudio

Nas coletivas pré-GP da Holanda, Lewis Hamilton teve a chance de se retificar sobre um comentário feito há 11 anos sobre a Red Bull, quando a dinastia da equipe austríaca na Fórmula 1 com Sebastian Vettel apenas começava. Para o piloto da Mercedes, a Red Bull o provou errado quando se referiu à equipe apenas como "uma empresa de bebidas".

A declaração de Hamilton na época chamou a atenção pelo fato do então piloto da McLaren comparar o peso da Red Bull com a história de times clássicos e montadoras como a Ferrari.

"A Red Bull não é uma montadora, eles são uma empresa de bebidas", disse Hamilton antes do início da temporada de 2011. "É uma marca de bebidas contra McLaren, a história da Ferrari".

"Não sei qual é o plano deles. Nossa equipe está crescendo para se tornar uma grande montadora como a Ferrari, e posso ver nosso time ficando aqui por uma quantia ridícula de tempo. É uma equipe de corridas de sangue puro".

Mas o suado título de Vettel de 2010 foi seguido de mais três, consolidando o papel da Red Bull como uma das grandes equipes da era moderna da F1. Após o período de domínio da Mercedes, Hamilton ainda foi derrotado mais uma vez pela equipe austríaca, perdendo o Mundial de Pilotos para Max Verstappen no ano passado, enquanto o holandês domina o campeonato em 2022.

Nas coletivas em Zandvoort, Hamilton esclareceu seus comentários, destacando ainda o papel de Adrian Newey no sucesso da equipe.

"É mais sobre ficar impressionado com Adrian Newey e sua equipe. Acho que a Red Bull tem grandes carros há muito tempo. Eles tinham uma altura e mais arrastos antes. Acho que eles perceberam isso e testaram neste ano, além do fato do motor não ser mais lento que os outros".

"Eles fizeram um trabalho fantástico. Qualquer coisa que eu tenha dito no passado sobre a equipe, não quis dizer de forma negativa. Acho que anos atrás falei sobre eles serem uma empresa de bebidas, ou algo do tipo".

"E foi mais sobre destacar que eu apostaria mais em uma montadora, mas eles provaram que eu e todos estavam errados. E eles fizeram um ótimo trabalho. Mas sabendo ainda que Adrian fez sua tese na universidade sobre carros com efeito solo, não surpreende o que eles fizeram neste ano! É impressionante, mas acredito nos jovens talentos de nossa equipe que os alcançaremos".

