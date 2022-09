F1: Zandvoort testa 'cascalho falso' para GP da Holanda

Carregar reprodutor de áudio

Como mostram as imagens exclusivas do Motorsport.com, a ideia do cascalho falso foi incorporada na curva 12, na segunda parte da chicane Hans Ernst, para o GP da Holanda de Fórmula 1, impulsionado por problemas no ano passado, de carros que deslizavam pela zebra e levavam brita para o circuito - o que provocou bandeiras vermelhas nas corridas de apoio.

Ansiosos por evitar saída para o asfalto, os organizadores da corrida criaram uma área especial de um metro de largura que corre atrás da borda da curva 12, onde o cascalho foi revestido com um material similar a resina. Isso faz com que pareça cascalho, mas na verdade é totalmente sólido.

Zandvoort gravel trap Photo by: Jon Noble

Isso significa que se os pilotos entrarem um pouco largo na curva, não perturbarão as pedras, por isso deve ajudar a reduzir drasticamente qualquer cascalho puxado à linha de corrida que poderia provocar a necessidade de uma bandeira vermelha.

A natureza lisa e irregular desta área também significa que oferecerá uma aderência mínima, para que os pilotos não tentem abusar dela e cheguem perto demais do cascalho original. Por trás do 'pedregulho falso' vai estar o cascalho normal que reduzirá a velocidade de qualquer carro que saia da linha.

O diretor esportivo do GP da Holanda, Jan Lammers, considerou que a solução de Zadvoort era algo que poderia ser adaptado em outros circuitos se o resultado se provar ser um sucesso desta vez.

"Para evitar que o cascalho vá para pista, fizeram o primeiro metro parecer cascalho, mas na realidade é um pouco como asfalto", disse durante um evento preliminar com o patrocinador principal, a Heineken, na quarta-feira.

"Você realmente não pode usar isso: é muito escorregadio e acidentado para os carros. Mas, pelo menos evita detritos na pista, então é um bom desenvolvimento para os outros circuitos."

Zandvoort gravel trap Photo by: Jon Noble

Desde o início, os chefes do GP da Holanda estão ansiosos para manter as tradicionais armadilhas de cascalho no circuito, em vez de substituí-las por áreas de asfalto.

Lando Norris, da McLaren, disse na quarta-feira que o desafio de Zandvoort foi aumentado para pilotos sabendo que não havia margem para erro.

“A única coisa boa aqui, que eu acho que muitos pilotos gostam, é que não há run-off”, disse ele. “É cascalho e depois uma barreira.

“Também odiamos isso, porque você não quer estar no cascalho e não quer estar na barreira, mas ao mesmo tempo cabe ao piloto correr mais riscos: e quem quiser dar um maior risco de ir mais rápido e ganhar tempo de volta pode fazê-lo.

“Então, algo assim também é o que torna a pista agradável e a torna mais uma pista para um piloto que pode correr mais riscos.”

O CEO da F1, Stefano Domenicali, acreditava que as armadilhas de cascalho eram algo que o esporte precisava manter – porque ajudavam a definir melhor os limites da pista.

“Eu compartilho o que Lando diz”, disse ele. “Você vê o que aconteceu em Spa na curva 1. Antes era tudo asfalto e todos na primeira curva estavam fora [e alargavam]. Isso não é realmente o que eu pessoalmente gosto.

“Existe um limite em certas pistas onde há a barreira e você vai com calma, caso contrário você bate. O cascalho também é um limite, então não há sequer uma discussão sobre os limites da pista para julgar se você está dentro ou fora.”

Max Verstappen goes through Turn 12 at least year's Dutch GP, when the gravel trap extended to the kerbs. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

