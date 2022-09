Carregar reprodutor de áudio

Ao que tudo indica, paz entre os campeões mundiais de Fórmula 1! Depois de algumas 'trocas de farpas' entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, causadas pelo incidente entre os dois no GP da Bélgica no último fim de semana, na manhã desta quinta-feira os dois pilotos posaram juntos com direito a entrega do presente autografado por Hamilton à Alonso.

Antes de ir até as instalações da Mercedes pessoalmente, Alonso pediu desculpas ao britânico de forma pública durante as entrevistas nesta quinta.

"Primeiro de tudo, Lewis é um campeão, uma lenda de nossa época", disse Alonso ao Motorsport.com. "E quando você diz algo, e peço desculpas por repetir isso, sobre um piloto britânico, há um grande envolvimento da mídia. Falam muito de Checo [Pérez], de Carlos [Sainz] e de mim".

"Não, não acreditem nisso. Aliás, não é uma questão de que eu acredito ou não, há fatos que mostram que não é assim. É algo que se diz no calor do momento. Mas, como eu disse, nada que eu falei é real. Tenho muito respeito por ele".

Entenda a 'troca de farpas' No rádio, o espanhol criticou Lewis: "Que idiota! Fechar a porta do lado de fora. Nós tivemos uma grande largada, mas esse cara só sabe como pilotar e largar saindo de primeiro" e ainda comemorou ao ver o W13 parado na pista sem condições de retornar à corrida. Durante a primeira volta do GP da Bélgica, Alonso e Hamilton se tocaram o que acabou resultando no abandono precoce do piloto da Mercedes. Mesmo assumindo a culpa pelo incidente após a corrida, Hamilton não deixou de 'mandar um recado' para Alonso e postou uma foto em suas redes sociais com um boné da Mercedes autografado com uma indicação de que estava reservado para ser entregue ao piloto da Alpine.

