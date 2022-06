Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton viveu um dia complicado em Baku. Mesmo terminando o GP do Azerbaijão na quarta posição, o heptacampeão da Fórmula 1 relatou o tamanho da dor que sentia, devido às quicadas sofridas pelo W13 da Mercedes com o porpoising na reta de 2,2km do circuito.

Ao encostar o carro no parque fechado, a transmissão mostrou Hamilton saindo com dificuldades, precisando sentar no halo enquanto colocava a mão na lombar, devido à dor. Veja abaixo a imagem:

Em entrevista à Sky Sports F1 após o fim da corrida, Hamilton revelou a extensão de suas dores.

"Eu me segurava e ficava fechando os dentes devido à dor e a adrenalina. Não tenho como expressar a dor que sentia, especialmente na reta. No final, você está praticamente rezando para que isso acabe".

Mesmo assim, o heptacampeão celebrou o bom resultado da equipe, em meio a uma busca da Mercedes para se aproximar de Ferrari e Red Bull.

"Mas estamos em boa posição, com terceiro e quarto, um ótimo resultado para a equipe. O time acertou bem com a estratégia. Assim que resolvermos essas quicadas, estaremos na briga. Mas certamente estamos perdendo mais de um segundo com isso".

"Estarei na fábrica amanhã, teremos boas discussões para seguirmos adiante".

