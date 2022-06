Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull levou a melhor no GP do Azerbaijão da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo (12), e cravou uma dobradinha em Baku com a liderança de Max Verstappen. O holandês venceu com tranquilidade após um abandono de Charles Leclerc. Com os resultados, Sergio Pérez assume a vice-liderança do campeonato de pilotos.

Em entrevista após a corrida, Pérez celebrou o resultado obtido, mas disse que a escuderia austríaca precisa revisar muitas coisas a partir da corrida de Baku.

"Infelizmente, perdemos a parada do safety car virtual. Houve alguma falha de comunicação. E uma vez que quisemos isso, já era um pouco tarde demais. E tivemos um pouco de azar lá porque isso seria uma corrida quando estávamos liderando", disse o mexicano.

"E então na relargada eu tive muita degradação naquele pneu médio. A degradação foi extremamente alta para mim. E é algo que temos que entender o que aconteceu lá porque certamente Max estava muito mais forte hoje naquele stint médio, então muitas coisas que temos que revisar a partir de hoje, mas ainda é um resultado muito bom para a equipe."

Questionado sobe a orientação da Red Bull de não lutar contra Verstappen, Pérez respondeu: "Eu acho que foi a decisão certa da equipe, porque naquela momento, Max estava um pouco mais à frente e foi apenas um bom resultado da equipe e você sabe, neste lugar, tudo pode acontecer."

"Então, no final do dia, conseguimos fazer uma dobradinha, o que é um ótimo resultado para a equipe", concluiu.

