F1: Russell celebra resultado em Baku em ano 'difícil'

George Russell comemorou o pódio obtido na corrida em Baku, mas lamenta momento da Mercedes: "Não está sendo fácil este ano com tudo o que está acontecendo".

Max Verstappen venceu com folga do GP do Azerbaijão da Fórmula 1 neste domingo (12). O holandês liderou a dobradinha da Red Bull após ver sua rival Ferrari sofrer com um abandono duplo devido a problemas no motor.

Russell conseguiu mais um bom resultado para a Mercedes completando o pódio enquanto Lewis Hamilton terminou a corrida em Baku na quarta posição.

Questionado após a corrida se estava feliz com o resultado obtido em Baku, Russell respondeu: "Sim, como dissemos antes, você tem que estar lá no final para juntar as peças. E muito obrigado a todos os caras de Brackley e Brixworth por fazerem um ótimo trabalho para levar o carro até o fim."

"Não está sendo fácil este ano com tudo o que está acontecendo. Os carros estão passando por um momento tórrido com as quicadas. E sim, é um prazer levar o P3 para casa", concluiu.

