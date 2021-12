Lewis Hamilton foi o vencedor em meio ao caos do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O heptacampeão se envolveu em diversas polêmicas com Max Verstappen, seu rival na luta pelo título e, mesmo com uma asa danificada após um toque com o holandês, conseguiu uma importante vitória, deixando os dois empatados a uma corrida do fim da temporada.

Ambos têm agora 369,5 pontos no Mundial, mas Verstappen tem a vantagem por ter uma vitória a mais no ano.

Questionado nas entrevistas pós-corrida se foi uma vitória que veio após uma dura luta, ele concordou e falou sobre as polêmicas do GP.

"Estou correndo aqui há muito tempo. Mas essa foi definitivamente, incrivelmente difícil. E eu tentei ser o mais sensato e duro que poderia ser. E com toda minha experiência de corridas ao longo dos anos, tentando manter o carro na pista e sendo limpo. Isso foi difícil".

"Mas perseveramos como equipe. Tivemos todo tipo de coisa jogada em cima de nós na segunda metade da temporada. Então estou muito orgulhoso de todos. E estou muito grato pelo público que tivemos neste fim de semana, foi bom estar aqui".

Na sequência, Hamilton deu a sua versão sobre o incidente com Verstappen que levou à batida na parte final da prova.

"Não entendi porque ele pisou no freio de repente e tão forte. E eu acabei acertando a traseira dele. E aí ele seguiu adiante. Então eu não entendi exatamente o que aconteceu. Recebi uma mensagem depois de que ele ia me deixar passar. Então foi confuso".

Com os dois empatados no Mundial, a matemática do título é a mais simples possível: será campeão quem chegar na frente em Abu Dhabi. E o heptacampeão falou sobre o que esperar para o próximo fim de semana.

"Eles têm um ótimo ritmo, têm sido muito rápidos. Foi muito difícil ultrapassá-los aqui. Mas fizemos um ótimo trabalho com o que temos. Valtteri fez um ótimo trabalho hoje conquistando os pontos. Então fizemos bons pontos com a equipe. Isso é para todo mundo na fábrica".

Hamilton, que foi um dos críticos à realização do evento na Arábia Saudita devido as denúncias de violações contra os direitos humanos no país, falou ainda sobre o evento como um todo.

"No geral, foi um evento incrível. Como já disse, me senti muito bem-recebido aqui. As pessoas são amáveis e a pista é fenomenal de pilotar. Fisicamente é muito difícil. Mentalmente também. Mas não gostaríamos de algo diferente, então vamos para a próxima".

F1 AO VIVO: Penúltimo capítulo da disputa VERSTAPPEN X HAMILTON e informações sobre ENZO FITTIPALDI

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: