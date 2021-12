Max Verstappen chegou em segundo no movimentado GP da Arábia Saudita, que teve duas bandeiras vermelhas, colisões entre ele e Lewis Hamilton e uma punição de cinco segundos por direção perigosa contra o britânico que o tirou da disputa pela vitória. O resultado final não o deixou chateado, mas sim a penalidade citada e a forma como a Fórmula 1 está tratando as provas.

O holandês recebeu o prêmio de piloto do dia, em uma eleição realizada pelos fãs, e disse que "eles sim sabem o que é corrida", por isso foi reconhecido na votação.

"[A prova] foi muito agitada, muitas coisas aconteceram, com as quais não concordo totalmente, mas é o que é, pelo menos tentei dar tudo de mim no caminho certo", comentou Verstappen na entrevista após o GP. "Não tenho certeza se os pneus durariam até o fim, só faltou um pouco de borracha. Mesmo assim, o segundo lugar ainda é bom."

"Felizmente, os fãs têm uma mente clara sobre o que é corrida. O que aconteceu hoje é inacreditável. Estou apenas tentando competir. Este esporte é mais sobre penalidades do que corrida. Para mim, isso não é F1. Pelo menos os torcedores gostaram."

Antes da punição de cinco segundos, Verstappen havia sido instruído a devolver a posição para Hamilton. Ao que parece, a Mercedes não avisou o heptacampeão a tempo e ele bateu na traseira da Red Bull do holandês, que havia reduzido para deixá-lo passar.

"Eu diminuí e queria deixá-lo ir", disse ele sobre o incidente citado. "Então, fiquei à direita, mas ele não queria ultrapassar e então nos tocamos, então sim. Eu realmente não entendi o que aconteceu ali."

Os dois chegam à última etapa, em Abu Dhabi, empatados. Quem chegar à frente, será o campeão, e Verstappen foi direto sobre as expectativas: "Será decidido lá. Esperançosamente, teremos um bom fim de semana, mas vamos ver".

