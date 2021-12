Lewis Hamilton disse que ele e a Mercedes deram "absolutamente tudo" na parte final da temporada de 2021 da Fórmula 1, após perder para Max Verstappen a corrida que definia o campeonato.

Em uma prova marcada pos polêmicas e boas disputas, o holandês da Red Bull levou a melhor contra o piloto da Mercedes para garantir o seu primeiro título na categoria.

Em entrevista após a corrida, Hamilton parabenizou Verstappen e disse que "demos absolutamente tudo e nunca desistimos" na parte final da temporada.

"Sim, bem, em primeiro lugar, um grande parabéns ao Max e à sua equipe. Acho que fizemos um trabalho incrível este ano, com a minha equipe. Todos voltaram para a fábrica, todos os homens e mulheres que temos, e trabalhamos tanto todo esse ano, tem sido a mais difícil das temporadas", disse Hamilton.

"E estou muito orgulhoso deles, muito grato por fazer parte da jornada com eles. E sim, demos tudo nesta última parte da temporada, demos absolutamente tudo e nunca desistimos. E isso é o mais importante."

O britânico disse que se sentiu melhor com o W12 nos últimos dois meses da temporada.

"Estou me sentindo bem. Ótimo no carro nos últimos dois meses, especialmente no final. Para ser honesto, ainda estamos na pandemia e eu realmente desejo que todos fiquem seguros e tenham um bom Natal com todas as suas famílias e então sim, veremos sobre o próximo ano."

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN PASSA HAMILTON NO FIM E É CAMPEÃO NA ABU DHABI; VEJA DEBATE DA FINAL DE 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: