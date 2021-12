Max Verstappen é o grande campeão da Fórmula 1 em 2021 após um final tão eletrizante, que nem as melhores mentes de Hollywood conseguiriam conceber algo do tipo. O holandês liderou apenas uma única volta do GP de Abu Dhabi, justamente a que lhe rendeu a coroação.

Lewis Hamilton teve um ritmo melhor por toda a corrida, mas o acidente de Nicholas Latifi a cinco voltas do fim e a entrada do safety car em um timing pouco ideal para a Mercedes fez o título cair novamente no colo do holandês, que pôde parar e colocar pneus macios, para ultrapassar o rival no começo da volta final.

Com isso, Verstappen garante seu primeiro título na F1, algo que o deixou muito emocionado ao sair do carro e encontrar com o público. Entrevistado por Jenson Button após o fim da corrida, Verstappen classificou a corrida como "insana".

"É inacreditável. Eu lutei por toda a corrida. E claro, a oportunidade na última volta. Eu estou com cãibras, é insano! Não sei o que dizer, agradeço ao pessoal da equipe e, claro, a Honda, eles mereceram. Amo muito eles. E claro, gosto de trabalhar com eles desde 2016, mas esse ano tem sido incrível".

Com Hamilton tendo um ritmo melhor ao longo de toda a prova, Verstappen concordou o chefe da Red Bull, Christian Horner, que falou para a transmissão internacional próximo do fim que ele precisava de um milagre.

"Ah, sim. Finalmente um pouco de sorte para mim. Também quero agradecer a Checo. Ele deu tudo e mais um pouco hoje. Foi um grande trabalho de equipe e ele é um ótimo companheiro".

Button pediu ainda que Verstappen finalizasse com uma mensagem à equipe e os fãs.

"Para minha equipe, acho que eles sabem o quanto que eu os amo. E espero que possamos fazer isso juntos por 10, 15 anos mais. Não há motivos para mudar. Quero seguir aqui até o fim da minha vida. E espero que eles deixem".

"Estou muito feliz e também agradeço a Christian e Helmut, por confiarem em mim, por me colocarem aqui em 2016. Nosso objetivo, claro, era vencer o campeonato e fizemos isso".

